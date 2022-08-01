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Yol bakım timi çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yol bakım timi, kentin her noktasında 62 araç ve 99 personelle çalışıyor.

KOCAELİ 01.08.2022, 10:10
Yol bakım timi çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yol bakım timi, kentin her noktasında 62 araç ve 99 personelle çalışıyor.

Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için yollardaki kısmi bozulmalar trimer kazısı ile kazınıyor. Ardından asfaltlama yapılarak onarım tamamlanıyor. 48 bakım ve onarım ustası, 51 şoför ve operatör, 62 araç ve 99 personel ile Kocaeli’nin tüm ilçelerinde her noktada çalışmalarını trafiğe engel olmadan tamamlayan yol bakım timi, bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor.

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