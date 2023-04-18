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Yetim çocuklara bayramlık hediyesi
ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ, RAMAZAN BAYRAM ÖNCESİ İLÇEDE YAŞAYAN YETİM ÇOCUKLARI TEPEDEN TIRNAĞA GİYDİRDİ.
KOCAELİ 18.04.2023, 15:57
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede yaşayan yetim çocukları tepeden tırnağa giydirdi.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. "Beşikten Eşiğe" yetim projesi ile ilçedeki yetim çocuklara sahip çıkan Başkan Çiftçi, kışın bot ve mont ihtiyacını ve bayramda da tepeden tırnağa giydirdiği yetim çocukları yalnız bırakmıyor. Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki anlaşma yapılan ve belediyenin sosyal yardım mağazasından çocuklara bayramlık kıyafet hediye eden Çiftçi, çocukların yüzleri gülümsetti. Bayramlık elbise beğenen çocukların kıyafet seçimine destek olan Çiftçi, yakından ilgilendiği çocukların sevincine de ortak oldu.