Yeşilin her tonu burada görülecek

Kocaeli’de millet kıraathanesi, yeşil alanları, yürüyüş ile bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe yaşam merkezi olacak Darıca Millet Bahçesi’nde 3. etap çalışmaları hızla ilerliyor. Tamamlandığında vatandaşlara geniş imkanlar sunacak olan Millet Bahçesi’nde, 3. etap çalışmaları otopark kazı ve yol yapım çalışmalarıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 900 araçlık otopark için hafriyat kazısı ve dolgu işleri yapıyor. Mevcutta kullanılan büyük otoparkın kuzey doğusunda bulunacak 100 araçlık otoparkta hafriyat kazısı yapılırken, yine bu kısımda 700 metrelik yolun yarısına bin 500 ton PMT ve 500 ton asfalt serimi yapıldı. Yine çalışmalar dahilinde 200 araçlık otoparkın hafriyat kazısı devam ediyor ve bu kısımda bulunan yolda yağmursuyu altyapı hattının yüzde 50’si tamamlandı. Bu kısımda otoparkın yağmursuyu altyapı hattı önümüzdeki günlerde yapılacak. 3. etap çalışmaları çerçevesinde toplamda bin 200 araçlık otopark ve 3 bin 500 metre yol inşa edilecek.

Tamamlandığında sosyal alanları ve otoparkı ile Darıca Millet Bahçesi’ne gelen vatandaşlara daha geniş imkanlar sunacak olan 3. etapta yüksek miktarda yol malzeme serimi yapılacak. Yol ve otopark için 31 bin 500 ton PMT, 2 bin tonu bitümlü temel, 14 bin tonu binder ve 8 bin 500 tonu aşınma asfalt olan toplamda 24 bin 500 ton asfalt serilecek. 10 bin metre bordür, 14 bin 500 metrekare kaldırım parke imalatı da yapılacak. Yürüyüş yollarının yanı sıra 3. etapta bisiklet yolları da vatandaşların hizmetine sunulacak.

3 bin 230 metrekarelik Millet Kıraathanesi inşa edilecek

Darıca Millet Bahçesi 3. etap projesi çerçevesinde 180 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi ve 3 bin 230 metrekarelik alanda ise Millet Kıraathanesi ile meydanı inşa edilecek. Ayrıca bu alan içerisinde yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Itri Bitki ve Kaya Bahçesi, Gülistan ev oturma alanları olacak. Millet Kıraathanesi çerçevesinde ise 2 bin 800 metrekarelik alanda 350 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları inşa edilecek.