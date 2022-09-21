Yeniyalı Mahallesi’nde asfalt seferberliği

Körfez’de altyapının tamamlandığı Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde asfalt serimi çalışmaları başladı.

İSU tarafından Yeniyalı Mahallesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Hamit Kaplan Caddesi’nde Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, sıcak asfalt serimi için start verildi. Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde İSU tarafından başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı için startı verilen cadde de, çalışmaların tamamlanması, kaldırım ve parkelerin düzenlenmesinin ardından yol konforlu bir hale getirilecek.