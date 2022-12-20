Yenimahalle ASM’nin kaba inşaatı tamamlandı

Çayırova Belediyesi tarafından yapılan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, spor salonu ve muhtarlık hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı.

Yenimahalle sakinlerinin talebi üzerine bir süre önce yapımına başlanan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, spor salonu ve muhtarlık hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçiliği hızla devam eden proje en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.

Projenin hemen yanında yeni bir park inşa ediliyor. Toplam 480 metrekare alandan oluşacak parkta 130 metrekare çocuk oyun, 40 metrekare fitness alanı, 85 metrekare sert zemin ve 225 metrekare yeşil alan yer alacak.