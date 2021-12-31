Yenikent’e aydınlatma düzenlemeleri yapılıyor

Derince Yenikent Mahallesi’nde kaldırım, orta refüj ve dekoratif aydınlatma düzenlemeleri yapılıyor.

Derince Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile birlikte ilçe merkezindeki 10 mahallede gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Derince genelinde devam eden çalışmalar neticesinde 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde altyapıları tamamlanan bölgelerin üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı olarak yenileniyor. İSU’nun öncülüğünde devam eden bu genel çalışmaların dışında Derince Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük ile Yenikent Mahallesi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Aygün yaptığı açıklamada, "Bahriye Üçok Sokak’ta kaldırım düzenlemelerimiz sürerken, Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde kaldırım, orta refüj ve dekoratif aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.