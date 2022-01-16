Yeni üst geçitle duraklara ulaşım kolaylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılan yaya üst geçidi hizmete girdi.

Kabaoğlu Mahallesindeki çalışma kapsamında güvenli ve kolay bir şekilde geçişi sağlayacak çelik yaya üst geçidi, 38 metre uzunlukta ve 3 metre genişliğinde yapıldı. Yaşlı ve engelli vatandaşların da düşünülerek üstgeçidin her iki tarafına asansör yerleştirildi. Yaya üst geçidinin ana platform yürüyüş kısmının zemini Kocaelispor’un yeşil-siyah renklerine boyandı. Üst geçidin merdiven basamak kaplamaları kaymaz malzeme olan tartan pistten yapıldı. Çalışma dahilinde üst geçitte 150 metreküp beton, 16 ton demir, 75 ton da çelik kullanıldı.