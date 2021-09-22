Yeni dâhiler için eğitim zili yeniden çaldı

Başiskele’de yer alan, Kocaeli’nin ilk ve tek çocuk üniversitesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ilk ders zilinin çalması ile başladı.

Kocaeli’de örnek bir proje olarak hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Başiskele’nin yanı sıra çevre ilçelerden de yoğun talep gören çocuk üniversitesinde, öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunan ve kendilerini deneyerek keşfetmelerine olanak sağlayan pek çok eğitim alanı yer alıyor. Çocukların üniversite çağlarına erişene kadar eğitim ve öğretimine destek olan çocuk üniversitesinde bu dönem toplamda 541 öğrenci eğitim görecek. 1. Kademe eğitimleri için kayıt yaptıran 141 öğrenci “Okula Uyum ve Alıştırma Programları”na geçtiğimiz hafta başlarken, 2. ve 3. Kademe de yer alan öğrenciler ise bu hafta itibariyle eğitimlerine başladı. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitimlerin 8 ay sürmesi ve Haziran 2021’de sona ermesi planlanıyor.