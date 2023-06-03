Yeni Cuma’da son rötuşlar

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kendi imkanlarıyla ürettiği ahşap bankları modern ve kullanışlı sosyal alan haline gelen Yeni Cuma Parkına monte etti.

İzmit Belediyesi’nin kentteki dokuyu değiştirmek, vatandaşlara daha konforlu ve modern bir nefes alma alanı oluşturmak adına başlattığı Yeni Cuma Park Alanı ve Çay Bahçesi Düzenleme Projesi’nde son aşamaya gelindi. Ekipler ilk olarak kendi imkanlarıyla ürettiği bankların yazı yazma ve boyama işlemlerini tamamladı. Atölye aşamasının sona ermesinden sonra hazır hale gelen ahşap banklar, Yeni Cuma Parkına monte edildi.