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Yelken yarışlarında ödül heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yelken Trofesi’nde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

KOCAELİ 27.06.2022, 11:04
Yelken yarışlarında ödül heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yelken Trofesi’nde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli, hafta sonu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle Başiskele sahilinde gerçekleştirildi. Perşembe günü başlayan Yelken Trofesi, hafta sonu yarışlarla devam etti. Pazar günü ise yelkende final heyecanı yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesinin son gününde yarışlar hava şartları sebebiyle yapılamadı. Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışların sonuçlarına göre 8 kategoride dereceye giren 32 sporcuya ödülleri verildi.

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