Yazar Saliha Erdim: “Baba varlığıyla hayata tutunduğumuz istisna bir insandır”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ailelere yönelik düzenlediği Ailem Kocaeli Buluşmaları’nın konuğu uzman aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ailelere yönelik olarak organize ettiği Ailem Kocaeli Buluşmaları’nın 3’ncüsü Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Bekir Develi’nin sunumunda gerçekleşen söyleşi yaklaşık 3 saat sürdü. Söyleşiye uzman aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim konuk oldu Aileler söyleşiyi dinlerken, çocuklar da eğlenceli oyunlar ile keyifli dakikalar geçirdi.

Büyük bir kalabalık kitlesi ile karşılaşan Saliha Erdim, “Bu dünyada ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir ömürde iyi iz bırakarak, iyi insan olarak yaşamayı cenabı hak her zaman nasip etsin. Baba, evin temeli, eğer bir çadır düşünürsek çadırın orta direği, çocuk açısından ise sırtını dayadığı, güvendiği, inandığı dağlarıdır. Baba kuşatan, kendisinin varlığı ile hayata tutunduğumuz istisna insandır. Çocuk için en önemli husus annesi ve babası arasındaki duygusal bağdır. Önce gönülden gönüle yol yapın. Yol olmazsa yolcu olamazsın. Herkes kendi kıymetini bilmeli, bizler de eşlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Allah’tan dolayı kıymet bildiğimizde, Allah o kıymet bilenin hakkını verir" dedi.

Söyleşinin sonunda Gebzeliler, Bekir Develi ve Saliha Erdim’e sorular sordu. Programda çocuklar için de özel güvenli alanlar oluşturuldu, yüz boyama, figür boyama, eğlenceli atletizm gibi çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ailem Kocaeli Buluşmalarının 4’ncüsü Kandıra’da Namazgah Tema Park alanında 29 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da gerçekleşecek.