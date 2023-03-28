Yazar Saadettin Acar ve Ahmet Murat, Kocaeli’de okurlarıyla buluşacak

Saadettin Acar ve Ahmet Murat, Kütüphane Haftası’nda Kocaeli’de okurlarıyla buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla iki önemli yazarı Kocaelililerle buluşturacak. Saadettin Acar ve Ahmet Murat, 1 Nisan Cumartesi günü “Okuma Kültürü ve Ramazan” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Bilim Merkezi içindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşi 17.00’de başlayacak. Söyleşinin ardından konuklar için iftar yemeği verilecek. Programa katılım 150 kişi ile sınırlı tutulacak. Bu sebeple konukların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden ön kayıt yaptırmaları gerekecek.