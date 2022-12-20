Yazar Beyhan Budak: "Çocuklarımız hayatın zorluklarına alışarak büyümelidir"

Kocaeli’de "Aile Mektebi Sohbetleri" etkinliğine katılan klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak, "Çocuklarımızın kendisine özgü bir kişiliği vardır. Anne ve babalar çocukların kendi kişiliklerini oluşturmalarına izin vermeleri gerekiyor. Çocuklarımız hayatın zorluklarına alışarak büyümelidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birçok farklı konuda alanında uzman kişileri davet ettiği Aile Mektebi Sohbetlerinin konuğu klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak oldu. Beyhan Budak, ebeveynlere çocuk gelişimi ile ilgili tavsiyeler verdi. Budak, "Çocuklarımızın kendi kişiliklerini oluşturmaları için anne ve babaların buna izin vermeleri gerekiyor. Bir anda insanların hayatı değişmez. İnsan hayatını adım adım değiştirir. Her şeyi bildiğimizi düşünerek hareket ediyoruz. Her insanın zayıf noktaları vardır. Kendimize acımasız davranıyoruz. İnsan kendine yönelik körlük yaşamaktadır. İnsan kendisi olmalıdır" dedi.

"Ebeveynlerin çaba göstermesi gerekiyor"

Çocukların mutlu yetişkinler olması için ebeveynlerin çaba göstermesi gerektiğini anlatan Budak, "Bu farkındalık ve çaba gösterme hali benim geleceğe daha umutla bakmama yardımcı oluyor. Yetişkinlerin dünyayı değerlendirme şekli ve yaşadığı, tekrarlayan sorunların önemli bir kısmı çocukluk çağındaki deneyimler neticesinde gelişiyor. Bugüne kadar karşılaştığım mutlu ve anlamlı bir yaşamı olan yetişkinlere çocukluklarını sorduğumda birbirine benzeyen cevaplar aldım. Çocukların büyüdüklerinde anlamlı ve mutlu bir yaşama sahip olması için ebeveynlere görev düşüyor" diye konuştu.

"Yaşanmamış ömürler insanları hırçınlaştırmaktadır"

İnsanların yaşlandıkça daha öfkeli olduğunu söyleyen Budak, "Yaşanmamış ömürler insanları hırçınlaştırmaktadır. Çocuklar ailesinin içerisinde farklı bir bireydir. Çocuk birçok sorunun cevabını aramaktadır. Annenin gözündeki aynadan çocuk kendisini görmektedir. Çocukluk zamanınızda yaşadığınız sorunlar ilerleyen yaşlarda farklı olarak çıkmaktadır. Sevgi, saygı ve güven deposu, bu kavramlar çocuklarda olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız hayatın zorluklarına alışarak büyümelidir"

Sevgi, saygı ve güvenin insan kişiliğinin gelişimi için varlıksal öneme sahip olduğuna ve erdemli bir kişilik geliştirme ve kazanmanın da önkoşulu olduğuna dikkat çeken Budak, "Bununla birlikte sevgi, saygı ve güven aralarındaki sadece bir bütünlük içerisinde asıl anlam ve mahiyetlerine ulaşırlar. Çocuklarımızın kendisine özgü bir kişiliği vardır. Anne ve babalar çocukların kendi kişiliklerini oluşturmalarına izin vermeleri gerekiyor. Çocuklarımız hayatın zorluklarına alışarak büyümelidir" ifadelerini kullandı.