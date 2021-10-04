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Yazar Aslanhan, Kartepeliler’le mutlu aileyi anlattı

Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’na gelen ailelere “Bilinçli Aile” konusunda bilgiler verdi.

KOCAELİ 04.10.2021, 15:01
Yazar Aslanhan, Kartepeliler’le mutlu aileyi anlattı

Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’na gelen ailelere “Bilinçli Aile” konusunda bilgiler verdi.

Kartepe’de ilk defa düzenlenen Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı, büyük ilgi görüyor. 60 yayın evi 70 yazarın katıldığı kitap fuarında Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan Kartepeliler’le bir araya geldi. Bilinçli Aile konusunda anne-babalara bilgi veren Aslanhan, “Evlerinizi eşyalarla doldurmak sizlere mutluluk getirmez. Evlilikleri zorlaştırıyoruz. Evlerimizi huzurla doldurmanın yollarını bulmalıyız. Çocuklarınızın gönlüne ne koyduğunu bilmelisiniz. Çocuklarımız Allah’ın bizlere emanetidir. Onları korumaya çalışırken, özgüvenlerini ve kabiliyetlerini baskılamamaya dikkat etmeliyiz. Hayatın zorlukları ile yüzleşmeleri gerekiyor” dedi.

Söyleşisine katılan, ebeveynler, faydalı paylaşımların ardından aldıkları kitaplarını yazar Aslanhan’a imzalattılar.

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