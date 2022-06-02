Yaz geldi, Darıca’da çalışmalar hızlandı

Darıca Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt, parke, bordür çalışmalarını hızlandırırken, bitkilendirme ve refüj çalışmalarını da yoğunlaştırdı.

Darıca Belediyesi, ağır geçen kış aylarında tahrip olan yollarda bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçenin dört bir yanında çalışma başlatan Darıca Belediyesi, asfalt yama ve parke, bordür çalışmalarına ağırlık verdi. Özellikle Lokman Hekim Caddesi, Battal Gazi Caddesi ve Sanayi Caddesi gibi işlek bölgelerde yolları tamamen yenileniyor. Darıca Belediyesi, ara sokakları da parke taşlarıyla konforlu hale getiriyor.

Kaldırımlar yenileniyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında asfalt çalışmalarıyla birlikte kaldırım yenileme, kilit parke yol tamiratı gibi çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürüyor. Vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanması için başlatılan yenileme çalışmalarında farklı noktalarda eskiyen ve bozulan kaldırımlar daha konforlu hale getiriliyor.

Darıca çiçeklerle süsleniyor

Öte yandan, parklarda ve kavşak noktalarında çeşitli tür cinsten mevsimlik çiçek ve süs bitkileri diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında çalışmaya başladı. Dikilen çiçeklerle cadde ve kavşak noktaları rengarenk görüntüye kavuştu. İlçe genelindeki kavşak noktaları, orta refüj, parklarda ve sahillerde devam eden çiçeklendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.