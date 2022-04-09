Yayaların güvenliği için 3 yeni sinyalizasyon kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında alınan kararla yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME toplantısında alınan kararla Salim Dervişoğlu Caddesinde 3 noktaya sinyalizasyon kuruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısında Salim Dervişoğlu Caddesinde yaya güvenliğini sağlamak ve trafik akışını düzenlemek için 3 yeni sinyalizasyon kurulması kararını almıştı. Ulaşım dairesi başkanlığı trafik yönetim şube müdürlüğünce yapılan sinyalizasyon çalışmaları doğrultusunda 3 noktaya yeni sinyalizasyon sistemi kuruldu. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetim Şube Müdürlüğünce yapılan sinyalizasyon çalışmaları çerçevesinde ilk sinyalizasyon kurulumu tren garı mevkiine yapıldı. Ekipler daha sonra KBB Hizmet Binası önü ve Marina Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü önünde sinyalizasyon sistemi kurdu. Yeni trafik ışıklarıyla birlikte yayalara daha güvenli ulaşım imkanı sağlanacak.