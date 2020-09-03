Yaya yollarına giren motosikletlere sıkı denetim
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, İZMİT SEKAPARK’TA VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit Sekapark’ta vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit ilçesindeki Sekapark’ta yayaların bulunduğu yollara girerek vatandaşlarının can güvenliğini tehlikeye atan motosikletlerle ilgili denetim yaptı. Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik personelleri tarafından yapılan denetim kapsamında sürücüler uyarılarak, parkın dışarısına çıkarıldı. Kocaeli genelindeki birçok parkta olduğu gibi Sekapark’taki yürüyüş yollarına her türlü motorlu aracın girişi yasak. Motorlu araçlar yaptıkları hız itibari ile parkta bulunan vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durumu dikkate alan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Sekapark başta olmak üzere il genelindeki parklarda düzenli olarak motosiklet denetimleri gerçekleştiriyor.
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