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Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İZMİT İLÇESİNDEKİ YAYA ÜST GEÇİTLERİNDE BULUNAN ASANSÖRLER VATANDAŞLARIN SAĞLIĞI İÇİN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR.

Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İZMİT İLÇESİNDEKİ YAYA ÜST GEÇİTLERİNDE BULUNAN ASANSÖRLER VATANDAŞLARIN SAĞLIĞI İÇİN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:19
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Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki yaya üst geçitlerinde bulunan asansörler vatandaşların sağlığı için düzenli olarak temizleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçitlerde bulunan asansörleri yıl boyunca olduğu gibi korona virüs sürecinde de sık sık temizleyerek hijyen sağlıyor. İzmit D-100 üzerinde bulunan 15 yaya üst geçidindeki 36 adet asansörde yapılan çalışmayla vatandaşların sağlığı korunuyor.

Gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların memnuniyetini kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bilindiği üzere virüs salgının en başından bu yana park, bahçe, eczane, kamu kurumları, iş yerleri ve diğer pek çok yerde dezenfekte uygulamalarını sürdürüyor.

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