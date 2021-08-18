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Yavuz Sultan Selim’e engelsiz park

Körfez Belediyesi, vatandaşların dinlenebileceği, çocuk ve gençlerin doyasıya eğlenebileceği ‘engelsiz parkı’ hayata geçirdi.

KOCAELİ 18.08.2021, 12:51
Yavuz Sultan Selim’e engelsiz park

Körfez Belediyesi, vatandaşların dinlenebileceği, çocuk ve gençlerin doyasıya eğlenebileceği ‘engelsiz parkı’ hayata geçirdi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bin 850 metrekare alan üzerine inşa edilen park içerisinde; dinlenme alanları, oyun grupları, engelsiz salıncaklar ve basketbol sahası bulunuyor. Vatandaşlardan gelen talep ve istekler doğrultusunda da projelerine yön veren Körfez Belediyesi, Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda çalışmalara başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yapımına hızlıca başlanan Yavuz Sultan Selim Parkı’nda, çevre düzenlemesinin de tamamlanmasıyla bölge halkının hizmetine açıldı.

Bölge halkının yoğun talep gösterdiği park içerisinde çocuklar oyun gruplarında doyasıya eğleniyor, gençler spor aktivitelerini gerçekleştiriyor, aileler ise dinlenme imkânı yakalıyor.
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