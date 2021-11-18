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Yavuz Sultan Parkı’na yeni düzenleme
Derince Belediyesi ekipleri ilçedeki mevcut parkların bakımını yapıp yeniden düzenliyor.
KOCAELİ 18.11.2021, 11:51
Derince Belediyesi ekipleri ilçedeki mevcut parkların bakımını yapıp yeniden düzenliyor.
Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni parklar ve oyun alanları inşa eden ekipler diğer taraftan mevcut parkları elden geçirerek yeniliyor. Çocukların aileleriyle birlikte güzel vakit geçireceği alanlar oluşturan belediye ekipleri son olarak Yavuz Sultan Mahallesi’nde yer alan Yavuz Sultan Parkı’nda düzenlemeler yaptı.