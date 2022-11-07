Kocaeli’de İzmit Yaşlılar ve Düşkünleri Koruma Derneği’nin yeni hizmet ofisi açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yaşlılar ve Düşkünleri Koruma Derneği’nin yeni hizmet ofisini, Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak Yüksel Taş Apartmanı’nın zemin katında açtı. Bu tür kuruluşların önemli olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kuruluşlarımız bazen bizim ulaşamadığımız yerlere, kişilere ulaşıyor. Bizlere yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza erişmek açısından destek oluyorlar. Bu tür kuruluşlarımız bizim için büyük önem ifade ediyor. Yeni ofisinizde yapacağınız hizmetlerinizde kolaylıklar diliyorum. Gönüllü arkadaşlarımıza da yaptıkları güzel işlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı Sevcan Tamer ise "Bugün burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. İnanıyorum ki yeni ofisimizde çok büyük hizmetler ve iyilikler yapacağız. Bizi bir araya getirdiği için başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılışa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal, İzmit Yaşlılar Ve Düşkünleri Koruma Derneği Başkanı Sevcan Tamer ve dernek üyeleri katıldı.