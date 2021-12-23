Yaşlılar, koku hafızası testi ile anılarını hatırladı

İzmit Belediyesi Alzehimer Yaşam Evi’ndeki yaşlılar, koku hafızası testi ile geçmişe döndü.

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nde, alzheimer hastalığına sahip vatandaşların geçmişle kurdukları ilişkiyi güçlendirmek için çeşitli hafıza testleriyle zihinleri canlı tutuluyor. Bu kapsamda Alzheimer Yaşam Evi’nden hizmet alan yaşlılara yapılan koku hafıza testi ile çocukluk anılarını hatırlamaları sağlandı. Gözleri kapalı halde kokuları tanımaya çalışan hastalar, portakalı koklayarak çocukluklarında sobanın üstünden yayılan portakal kokusunu hatırladıklarını söyledi. Bir diğer alzheimer hastası ise gül suyunu koklayarak, zihninde anneannesinin saçlarını toplama anısının canlandığını belirterek, anneannesini hatırladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.