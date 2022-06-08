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Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü bireylere, bilinçli internet kullanıma ilişkin eğitim veriyor.

KOCAELİ 08.06.2022, 11:51
Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü bireylere, bilinçli internet kullanıma ilişkin eğitim veriyor.

Leyla Atakan Kültür Merkezinde verilen ilk eğitim yaklaşık 2,5 saat sürdü. Eğitimde vatandaşlara akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar ile günlük hayatlarını kolaylaştıracak kadar bilinçli internete erişimleri konusunda soru cevaplı söyleşi gerçekleştirildi. Eğitim sonunda 65 yaş ve üstü bireylere katılım belgesi verilecek.

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