Yaşar Çakmak meclis üyeliğinden istifa etti

AK Parti Kocaeli Milletvekilliği aday adaylığına başvuracak Gebze Belediyesi meclis üyesi Yaşar Çakmak, meclis üyeliğinden istifasını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e sundu.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti Kocaeli Milletvekilliği aday adaylığına başvuracak Gebze Belediyesi meclis üyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, meclis üyeliğinden istifasını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e sundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze’mize hizmet noktasında belediye meclisimizde verdiğiniz katkılardan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Çıktığınız bu yolda Rabbimden muvaffakiyetler dilerim. Hayırlısı olsun inşallah" dedi.