Yasağa rağmen girdiği yolda balataları tutuşan tır 2 araca çarptı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde büyük araçların kullanımına kapalı yola giren konteyner yüklü tır, yokuş inerken balataları tutuşunca iki araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre Kütahya’dan Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan limana konteyner getiren 2 tır, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli gişelerinden çıkarak Körfez ilçesindeki limana inmek için tonajlı araçların kullanımına kapalı olan yola girdi. Sık sık kazaların yaşandığı dik rampalı Nihat Adsız Sokak’a giren iki tırdan Muzaffer M. idaresindeki 43 FY 269 plakalı aracın balatalarından dumanlar yükselmeye başladı.

Araçtan yükselen dumanları gören sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasara sebep olan kazada balataları tutuşan tır, sürücünün müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekiplerince tırda soğutma çalışması yapılan kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.