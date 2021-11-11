Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün konuğu oldu. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalar neticesinde ilkokul öğrencilerinin yaptıkları resimler, ortaokul öğrencilerinin yazdıkları şiirler ve lise öğrencilerinin hazırladıkları kompozisyonlar değerlendirilerek, dereceye giren eserler belli olmuştu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri belediyede konuk ederek ödüllendirdi. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, okul yöneticileri ve ailelerin de hazır bulunduğu programda öğrencileri tebrik eden Başkan Aygün, "Birbirinden güzel eserlere imza atan öğrencilerimizi kutluyor, eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.