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“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta seyirci ile buluştu

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI’NIN YENİ NORMALLEŞME DÖNEMİNDE HAZIRLADIĞI YENİ OYUNU YARAMAZ NOTALAR, SEKAPARK’TA SEYİRCİ İLE BULUŞTU.

KOCAELİ 21.08.2020, 14:10
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“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta seyirci ile buluştu

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın yeni normalleşme döneminde hazırladığı yeni oyunu Yaramaz Notalar, Sekapark’ta seyirci ile buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni normalleşme döneminde gerçekleştirdiği açık havada tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen yeni oyunu “Yaramaz Notalar” Sekapark’ta seyirci ile buluştu. Sekapark Uçurtma tepesi yanında gerçekleştirilen ve sağlık adına bilinçlendirmeyi amaçlayan oyunda, çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi. Sekapark’ta sahnelenen oyuna çocukların yanı sıra büyükler de ilgi gösterdi. Üstün sahne performansının yanı sıra, çocuklar oyundaki müzikler ile de neşeli dakikalar yaşadı. Oyunda seyircilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik mesajlar verildi. Oyun sonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, oyunun yazarı Hayal Şahin’e çiçek takdim etti.

Yaramaz Notalar oyunun bu sevimli macerası aynı zamanda maske, mesafe ve hijyene dikkat çekerek çocukları hem eğlendirmeyi hem de bilinçlendirmeyi hedefliyor. Hayal Şahin tarafından yazılan müzikli oyun, kurum sanatçılarından olan Ozan Şahin tarafından sahneleniyor. Oyunu hazırlarken pandemi sürecinin getirdiği tüm kurallara uyulurkenü, sahne dezenfekte edildi, çalışan tüm ekibin belli aralıklarla ateşi ölçüldü, maske ve sosyal mesafe kuralına özen gösterildi.

Oyun öncesi açıklamalarda bulunan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Bu pandemi sürecinin en büyük mağdurları çocuklarımız oldu. Onları biraz olsun neşelendirmek, hayatın devam ettiğine dair onların umutlarını tazelendirmek, eğlendirmek ve güldürmek adına Yaramaz Notalar oyunumuzun premierini yapıyoruz. Şuanda çok mutluyuz, çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Oyuna seyirci ilgisinin yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden tiyatro oyununun yönetmeni Ozan Şahin ise, “Bu oyunu bu zor süreçte çocuklarımıza bir hediye olsun diye yaptık. Oyunu tüm pandemi kurallarına uyarak hazırladık. Oyuna çok emek verildi umarım herkes beğenir” diye konuştu.

Sosyal mesafe kuralları içerisinde hazırladıkları Yaramaz Notalar oyunu ile Sekapark’ta seyirciyle buluştuklarını belirten oyuncu Onursal Yıldırım da, “Bu oyunu Kocaeli’nin 12 ilçesinde sahneleyeceğiz, oyunumuz ile seyircinin ilk kez karşısına çıkıyoruz. Bu anlamda çok heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Yaramaz Notalar oyunu 12 ilçeyi dolaşarak, Kocaeli’nin çocukları ile bir araya gelecek. Oyun 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da, Başiskele ilçesi Seymen Sahili Helikopter Pisti alanında çocuklar ile buluşacak.

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