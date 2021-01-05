Son Dakika
Yaralı martı Ormanya’da tedavi ediliyor
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaş tarafından bulunan yaralı martı, tedavi için Ormanya’ya götürüldü.
KOCAELİ 05.01.2021, 11:18
4
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaş tarafından bulunan yaralı martı, tedavi için Ormanya’ya götürüldü.Bir vatandaş tarafından bulunan yaralı martının tedavi süreci Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde başladı. Kanadından yaralanan martıya veteriner hekimler tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında martıya vitamin ve mineral desteği verilerek rehabilitasyon sürecine geçildi. Boz Martı olduğu tespit edilen yaralı martı için özel bir yem rasyonu oluşturuldu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ormanya’da yaşayacak olan martıya ’Rüzgar’ ismi verildi. Rüzgar bir süre daha Ormanya’nın misafiri olacak.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü