Yangında hasar gören Bahtiyar Cami’nin onarım çalışmaları başladı

Dün gece çıkan yangın sebebiyle zarar gören Cedit Mahallesi Bahtiyar Cami’de Büyükşehir A Takımı ekipleri tarafından onarım çalışmaları başladı.

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi’nde bulunan Bahtiyar Cami’de dün gece meydana gelen yangının, itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından, A Takımı ekipleri caminin onarılması için çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da camiye gelerek, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Aydınlık, caminin onarılması için Başkan Büyükakın’ın talimat verdiğini ifade ederek, caminin yeniden ibadete açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ekipler, yangında hasar görerek kullanılamaz hale gelen halıları kaldırdı ve temizlik çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle zarar gören duvarların, çini ve elektrik tesisatının onarım çalışmaları da sürüyor.