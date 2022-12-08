Yaklaşan finaller öncesi Yeşilçam Vokal Grubu konseriyle moral buldular

Yeşilçam’ın efsanesi Hababam Sınıfı öğrencilerinden oluşan Yeşilçam Vokal Grubu, yaklaşan finaller öncesi Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine moral konseri verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi’nde finaller öncesi üniversite öğrencilerine moral konseri düzenledi. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Hababam Vokal Grubu sahne aldı.

Öğrenciler moral depoladı

Sınavlar öncesi üniversite öğrencileri için düzenlenen konser tam not aldı. Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri “Hababam Sınıfı” serisinin usta oyuncularından “Hayta İsmail” lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve “Bacaksız” lakaplı Tunçay Akça’nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, eski Türk filmlerinin birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek öğrencilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Tüm şarkılara hep birlikte eşlik eden üniversiteli gençler özellikle “Fesuphanallah” şarkısıyla da eğlencenin doruklarına ulaştı. Konser sonunda öğrencilere çiçek ve lokma dağıtıldı.