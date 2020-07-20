Son Dakika
Yahyakaptan’daki sosyal tesisinin adını İzmitliler belirleyecek
İZMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN YAHYAKAPTAN’DA İNŞA EDİLEN SOSYAL TESİSİN İSMİ, YAPILACAK OYLAMA İLE İLÇEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN BELİRLENECEK.
KOCAELİ 20.07.2020, 17:56
2
İzmit Belediyesi tarafından Yahyakaptan’da inşa edilen sosyal tesisin ismi, yapılacak oylama ile ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından belirlenecek.
İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi’nde tamamlanmak üzere olan sosyal tesislerin ismini de halka soracak. Böylelikle İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisinin ismini halk verecek. İzmit Belediyesi’nin ilk sosyal tesislerinin ismini belirlemek için oy kullanacak olan vatandaşlar, İzmit Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden seçeneklerde yer alan Gülümse Kafe, Kaptan Kafe, Mancar Kafe ve Çınar Kafe olmak üzere dört şıktan birini işaretleyip oy kullanabilecek. Yapılan oylamanın sonucunda en fazla tercih edilen isim, sosyal tesislere verilecek.
24°
açık
Namaz Vakti 20 Temmuz 2020
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:39
|Yatsı
|22:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25