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Yahya Kaptan Yoncalı Kavşağı yeşillendiriliyor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAHYA KAPTAN YONCALI KAVŞAĞINDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIYOR.

KOCAELİ 26.10.2020, 12:36
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Yahya Kaptan Yoncalı Kavşağı yeşillendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi Yahya Kaptan Yoncalı Kavşağında çevre düzenlemesi yapıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Yahya Kaptan Yoncalı Kavşağı Yalova ve Ankara bağlantı yollarında yaptığı üst yapı çalışması tamamlandı. Çalışmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesi yaparak bölgeyi yeşillendiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çevre düzenlemesinde bölgeye 400 ton toprak serimi yapıldı. Kavşaktaki çalışmalar kapsamında yakın zamanda ağaç dikimi, çimlendirme ve sulama sistemi yapılacak.

Yapılan çevre düzenlemeleriyle kavşak ve yolların kenarları görsel anlamda zenginleştirilirken, oluşturulan yeşil alanların genişleyip şehrin doğal zenginliğine ve canlı popülasyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

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