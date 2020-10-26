Yahya Kaptan Yoncalı Kavşağı yeşillendiriliyor
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAHYA KAPTAN YONCALI KAVŞAĞINDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIYOR.
Büyükşehir Belediyesi Yahya Kaptan Yoncalı Kavşağında çevre düzenlemesi yapıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Yahya Kaptan Yoncalı Kavşağı Yalova ve Ankara bağlantı yollarında yaptığı üst yapı çalışması tamamlandı. Çalışmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesi yaparak bölgeyi yeşillendiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çevre düzenlemesinde bölgeye 400 ton toprak serimi yapıldı. Kavşaktaki çalışmalar kapsamında yakın zamanda ağaç dikimi, çimlendirme ve sulama sistemi yapılacak.
Yapılan çevre düzenlemeleriyle kavşak ve yolların kenarları görsel anlamda zenginleştirilirken, oluşturulan yeşil alanların genişleyip şehrin doğal zenginliğine ve canlı popülasyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3