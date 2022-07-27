Yağmurda hasar alan istinat duvarı yıkıldı, yenisi inşa edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Haziran ayında yoğun yağışlar neticesinde hasara uğrayan istinat duvarı yıkılıp yerine yenisi inşa edildi.

İzmit Belediyesi, haziran ayında yoğun yağmur yağışı sonrası Fatih Mahallesi Öngelen Sokak’ta bulunan istinat duvarında oluşan hasarla anında müdahale ederek can ve mal güvenliğini sağlamıştı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk etapta duvarın çöken orta kısmını kaldırdı. Sonrasında da duvarın risk oluşturan sağ ve sol kısmını da kontrollü bir şekilde yıkan ekipler duvarı yeniden inşa etti.

Uzunluğu 40 metre, yüksekliği 6 metre olan istinat duvarının yapımı tamamladı. Yapılan çalışma neticesinde kısa sürede tamamlanan duvarda 600 metreküp taş kullandı. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmanın ardından güvenli hale getirilen duvar için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Fen İşleri ekibine teşekkürlerini iletti.