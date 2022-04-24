Yabancı uyruklu öğrencilere gıda kolisi dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yabancı uyruklu öğrencilere Ramazan kolisi verildi.

Kocaeli’ye farklı ülkelerden eğitim almak için gelen öğrencilere yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Öğrenci Birimi, Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilere gıda kolisi verdi. Bu çerçevede, 1-15 Nisan tarihleri arasında 120 gıda kolisi yardımı gerçekleştirildi. Öğrencilerin Kocaeli’ye alışmasını kolaylaştırmak ve yabancılık çekmeden eğitim hayatlarını sürdürmeleri için gayret gösteren Uluslararası Öğrenci Birimi, hem kendi bünyesinde hem de Kocaeli Üniversitesi ile birlikte çeşitli projeler yürütüyor.