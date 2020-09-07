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Viyadük altı ışıl ışıl oldu
KÖRFEZ BELEDİYESİ, KENTİN GÖRSEL GÜZELLİĞİNİ ARTTIRMAK ADINA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ESTETİĞE UYGUN AYDINLATMALAR VE ÖZEL IŞIK TASARIMLARIYLA TÜTÜNÇİFTLİK VİYADÜĞÜNÜN ALTINI IŞIL IŞIL HALE GETİRDİ.
KOCAELİ 07.09.2020, 10:08
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Körfez Belediyesi, kentin görsel güzelliğini arttırmak adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında estetiğe uygun aydınlatmalar ve özel ışık tasarımlarıyla Tütünçiftlik viyadüğünün altını ışıl ışıl hale getirdi.
Körfez Belediyesi, Ağadere Caddesi’nde yürütülen ışıklandırma çalışmalarının ardından, Tütünçiftlik viyadüğünün altında, özel aydınlatmalar kullanarak bölgenin ortamını değiştirdi. Vatandaşların alışverişlerini, günlük ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dinlendikleri viyadük altı, ışıl ışıl görüntüsü ile vatandaşlardan tam not aldı.Körfez’de yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını sosyal medya aracılığı ile ileten vatandaşlar, hem Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e hem de belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.
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