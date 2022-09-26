Verilen bu seminerle öğrenciler daha bilinçli

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre birimi ekipleri, öğrencilere çevre bilincini aşılamak için seminer düzenledi.

Öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşüm alışkanlığını kazandırmak için her yıl düzenli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde Körfez Belediyesi’nce verilen Çevre Eğitim Seminerleri 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde de başladı. Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, sıfır atık konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Düzenlenen seminerde ayrıca elektronik atık sergisi de yapıldı. Projenin ekonomiye ve çevreye büyük fayda sağlayacağını belirten Körfez Belediyesi Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya, "Belediyenin en büyük işlerinden biri temizlik işidir. En önemli hususlardan biri de atıkların aynı cins atıklar olmamasıdır. Bütün bu atıkları toplayıp ayrıştırmak ekstra bir külfet anlamına geliyor ve bu külfet hepimizin cebinden çıkıyor. Hem ekonomimiz hem de çevremiz için, doğamıza sahip çıkmalıyız" dedi.