Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Derince Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Emlak, Çevre, Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Çarşamba günü son bulacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini zamanında yapmaları vurgulandı. Açıklamada, vatandaşların belediyeye gelerek vezneden ödeme yapabilecekleri gibi ebelediye.derince.bel.tr ve www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adreslerinden online olarak kolaylıkla ödeme gerçekleştirebilecekleri de belirtildi.