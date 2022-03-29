Vektörle mücadele ekipleri bilgilendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vektörle mücadele ekiplerine eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vektör mücadelesi hizmetleri uygulayıcı personeline yönelik eğitim düzenledi. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Çetin tarafından Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde, sivrisinek karasinekle mücadele hakkında bilgi verilirken, bu alandaki yenilikler ve gelişmeler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde sivrisinek ve diğer haşerelere karşı mücadele ediliyor. Sivrisinek mücadelesinde dikkat edilmesi gerekenlerin incelendiği eğitim programında başta Aedes türü (Asya kaplan sivrisineği) olmak üzere, sivrisinek alt türlerinin ayırt edici özellikleri ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise son yıllarda sivrisinek ve karasinekle mücadelede gösterilen başarının devamı ve daha da iyi bir konuma getirilmesinin amaçlandığı eğitimlerde halk sağlığının korunmasının öncelik olduğunu anlattı. Aynı zamanda, Türkiye’de hızla yayılım gösterme eğiliminde olan sivrisinek türü ile ilgili vatandaşların daha duyarlı ve temkinli olması gerektiği belirtildi.