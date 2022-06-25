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Vektörle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte toplum ve çevre sağlığını korumak amacıyla vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ 25.06.2022, 10:15
Vektörle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte toplum ve çevre sağlığını korumak amacıyla vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelinde başladığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler belediye bünyesinde bulunan ilaçlama araçlarıyla belirlenen saatler ve bölgelerde ilaçlama çalışması yapıyor. Özellikle sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu dere kenarları, su kanalları, kanalizasyonlar ve mahalleleri ilaçlayan ekipler, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi adına mücadele ediyor.

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