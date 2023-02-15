VEFA Hattı ekipleri depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor

Derince Belediyesi Vefa Hattı ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu aşevinde depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde yardım çalışması başlatan Derince Belediyesi, Vefa Hattı birimi ile de deprem bölgesinde görev yapıyor. Vefa Hattı’nın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi’ndeki Sevgi Parkı’na kurduğu aşevinde günde bin 500 kişiye üç öğün sıcak yemek ikram ediliyor. Depremden etkilenen vatandaşların sıcak yemek haricindeki ihtiyaçları da karşılanıyor.