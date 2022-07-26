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Vatandaştan İZMEK kursuna yoğun ilgi

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında yaz dönemi boyunca verilen Kuran-ı Kerim kursları vatandaştan büyük ilgi görüyor.

KOCAELİ 26.07.2022, 15:48
Vatandaştan İZMEK kursuna yoğun ilgi

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında yaz dönemi boyunca verilen Kuran-ı Kerim kursları vatandaştan büyük ilgi görüyor.

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile eğitim veren İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) devam ediyor. Birçok branşta açılan kurslarda eğitim, konusunda uzman ve deneyimli kadrolar tarafından veriliyor. El sanatları, dil kurslarının yanı sıra, kişisel gelişim kursları da bulunuyor. Bu kurslardan alınan eğitimler sayesinde vatandaşların kendilerini her alanda geliştirmeleri hedefleniyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile her yıl binlerce kişiye meslek, el becerisi kazandıran İZMEK’te çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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