Vatandaşların yol talebi 1 gün içerisinde gerçekleştirildi
KÖRFEZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN TALEPLERİ SONRASINDA İLİMTEPE BÖLGESİNDE CAMİYE ULAŞIMI KOLAY HALE GETİRECEK BÖLGEDE MERDİVEN VE KORKULUK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri sonrasında İlimtepe bölgesinde camiye ulaşımı kolay hale getirecek bölgede merdiven ve korkuluk çalışması gerçekleştirdi.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler sonrasında ilçe genelinde hayatı kolaylaştırmak amacı ile çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, ilimtepe bölgesinde de camiye ulaşım noktasındaki yolda özellikle yaşlıların yokuşu daha rahat çıkabilmesi adına korkuluk çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların talebi sonrasında hemen çalışmaya başlayan ekipler, 1 gün içinde çalışmayı tamamlayarak korlulukları kullanabilir hale getirdi. Bölgedeki vatandaşlar ise kısa sürede taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.
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