Vatandaşlar "Kocaeli’de Yaz Neşesi" ile eğleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen "Kocaeli’de Yaz Neşesi" etkinliği Kartepe ve İzmit ilçeleri ile devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında birbirinden renkli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor. "Kültür, Sanat, Eğlence, Hayatın İçinde Sen De Gel" sloganıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kartepe ve İzmit’te açık hava sineması ve yerel müzisyen konserleri gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde pandemi döneminde zor günler geçiren yerel müzisyenler, sırasıyla konser verdi. Kartepe Meşelik Parkında gerçekleştirilen etkinlikte yerel sanatçılar birbirinden güzel şarkıları vatandaşlar için seslendirdi. Programın sonunda ise "Bizim İçin Şampiyon" filmi açık havada oynatıldı. Büyükşehirin patlamış mısır ikramı eşliğinde filmi izleyen vatandaşlar, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı.