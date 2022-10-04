Vatandaşlar "Karınca" adlı filmi çok sevdi

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda gösterilen sinema filmi Karınca’ya Gölcüklüler yoğun ilgi gösterdi.

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Kısa Film Festivali çerçevesinde "Karınca" adlı filmi, vatandaşlar ile buluşturdu. Gölcük Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve Yönetmen Nazif Tunç’un da katılımıyla düzenlenen film gösterimine vatandaşlar ilgi gösterdi. Salonu dolduran vatandaşlar, filmi ilgiyle izledi.

İzleyiciler arasında yer alan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, gösterimin ardından Yönetmen Nazif Tunç’a teşekkür etti.