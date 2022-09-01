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Vatandaşlar istedi, o noktalara otopark inşa edildi
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan iki ayrı noktada vatandaşların talebi üzerine belediye ekipleri tarafından otopark inşa edildi.
KOCAELİ 01.09.2022, 10:28
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan iki ayrı noktada vatandaşların talebi üzerine belediye ekipleri tarafından otopark inşa edildi.
Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların talebi üzerine iki ayrı noktada araçlar için otopark alanları oluşturdu. Ekipler, Dumlupınar Mahallesi’ne bağlı Yıldırım Caddesi ile İbn-i Sina Mahallesi’ne bağlı İrem Sokak’ta bulunan alanlara 26 araç kapasiteli iki ayrı otoparkı inşa ederek, halkın hizmetine sundu. Parke taşları ile örme çalışmasının ardından araçların giriş çıkış bölümleri de rahatça park edilebilecek şekilde hazırlandı.
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