Vapurda mezuniyet kutlaması

Derince Belediyesi, mezun olan 12 sınıflara özel “Vapurda Mezuniyet Şenliği” düzenledi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 12. sınıftan mezun olan öğrencileri unutmayarak mezuniyet kutlaması hazırladı. Derince Kent Konseyi ile birlikte düzenlenen Vapurda Mezuniyet Şenliğinde öğrenciler yılın yorgunluğunu attı. İlçe genelinde tüm 12. sınıf mezunlarının davet edildiği programda müzik ve eğlence ile öğrenciler şenliğin tadını çıkardı. Mezuniyet Şenliği’nde Başkan Aygün ile birlikte AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Kent Konseyi Başkanı Ertekin Akbulak ve ilçe gençlik kolları başkanı Semih Tayyip Gülcan katıldı. Öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini dileyen Başkan Aygün, “Eğitim öğretime destek noktasında hayata geçirdiğimiz uygulamalarla her zaman çocuklarımız ve gençlerimizin yanındayız. Bugün düzenlediğimiz mezuniyet şenliği vesilesi ile hepinizi tekrar tebrik ediyor, üniversite yaşamlarınızda başarılar diliyorum” dedi.