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Vaka sayılarının arttığı kentte denetimler sürüyor

Vaka sayılarının hızla arttığı Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sürüyor. D100 Karayolunda yapılan denetimlerde tüm araçlar sorgulanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

KOCAELİ 10.04.2021, 14:11
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Vaka sayılarının arttığı kentte denetimler sürüyor

Vaka sayılarının hızla arttığı Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sürüyor. D100 Karayolunda yapılan denetimlerde tüm araçlar sorgulanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli’de kısıtlama denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. Hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D100 Karayolu mevkiinde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde tüm araçlar durdurularak içindeki yolcuların izinleri kontrol ediliyor. Denetim sebebiyle tek şeride indirilen yolda uzun kuyruklar oluşurken, kısıtlama ihlali yapan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.
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