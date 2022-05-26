Uzunbey’de dere ıslahı çalışması yapılıyor

Kartepe’de bulunan Uzunbey Mahallesi’nde dere ıslahı çalışması yapılıyor.

Uzunbey Mahallesi’nden geçen Yirim Deresi’nin düzenli akışını ve taşkınların önlenmesini sağlamak için üzerinde araç ve yaya yol geçişi için menfez çalışması tamamlanan derede, toplam 310 metre uzunluğunda ıslah çalışması gerçekleştiriliyor. Uzunbey Mezarlığı yanından geçen derenin ıslah çalışmalarında, yaya ve araç trafiği için 20 metre uzunluğunda betonarme menfez yapıldı. Tamamlanma aşamasına gelen menfez çalışmalarının ardından asfalt çalışması yapılacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.