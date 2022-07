Uzmanından bayramda beslenme önerisi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli diyetisyen Müge Çınar, Kurban Bayramı’nda beslenme, etin pişirilme yöntemleri ve saklanma koşullarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Diyetisyen Müge Çınar, tatlı, şeker ve et tüketiminin arttığı bu dönemde kişilerin beslenmelerine çok daha dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Bayram sabahı sağlıklı bir gün geçirmek için mutlaka kahvaltı yapılmasını söyleyen Çınar, "Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Bu nedenle kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olduğu için kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Et tüketiminde aşırıya kaçmamalı, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır" dedi.

"Etlerin korunması ve saklanması da önemlidir"

Kesilen etlerin iyi şekilde muhafaza edilmesinin önemli olduğuna değinen Çınar, "Kesilen etlerin korunması ve saklanması da önemlidir. Kurban etleri, küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabilir. Unutulmamalı ki bayramlarda da yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun beslenilmeli, et tüketimiyle beraber çeşitlilik oluşturmak için, diğer besin grupları olan süt grubu, ekmek ve tahıl grubu, sebze ve meyve grubu ile birlikte tüketmeye özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.