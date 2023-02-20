Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 146 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftada yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 146 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 112 olaya müdahale edildi, 146 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 13’ü tutuklandı, 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3’ü adli makamlara sevk edildi, 107 şahıs ise serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 727 gram bonzai, 139 gram metamfetamin, 20 kilo 933 gram skunk, 18 captagon, 99 gram esrar, 42 gram eroin, 22 sentetik ecza, 2 ectasy, 32 bin 570 TL para ve 3 hassas terazi ele geçirildi.